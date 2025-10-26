Kast apunta a que migrantes irregulares colaboren “a pagar su pasaje de salida de Chile”

El candidato del Partido Republicano se refirió a la situación de 336 mil inmigrantes irregulares que se encuentran en el país. En un eventual mandato, afirmó que “no habrá beneficios sociales” y que “van a colaborar a pagar su pasaje de salida de Chile”.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a sus propuestas en materia de seguridad, crimen organizado y narcotráfico.

Consultado en T13 sobre la situación de los 336 mil inmigrantes irregulares que viven en el país, respondió que, en primer lugar, para abordar el tema migratorio es necesario cerrar las fronteras. Además, aclaró que, en un eventual gobierno, no realizará “ninguna regularización masiva, ni siquiera de los que hoy están”.

En esa línea, remarcó que tampoco “habrá beneficios sociales” para estas personas y que las “vamos a invitar a abandonar el país”. Sobre este punto, detalló que se llevaría a cabo un operativo protocolar, y que también “van a colaborar a pagar su pasaje de salida de Chile”, ya que, según su perspectiva, eso sería “mucho más económico que retenerlos”.

“Cuando uno da una señal clara, la gente toma decisiones oportunamente, y muchas de esas personas van a optar por salir para volver a entrar por la puerta”, cerró.