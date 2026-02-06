País sebastián piñera

José Antonio Kast a dos años de la muerte de Sebastián Piñera: “Hemos dejado atrás las diferencias”

Por Miguel Buksdorf

06.02.2026 / 16:51

El presidente electo, quien regresó de su gira por Europa, tuvo palabras en el segundo aniversario del fallecimiento del exmandatario.

En el marco de la conmemoración del segundo aniversario del fallecimiento de Sebastián Piñera, el presidente electo José Antonio Kast tuvo palabras para el expresidente: “Hemos dejado atrás las diferencias, porque hoy día buscamos las cosas que nos unen”.

Kast retornó hoy a Chile tras su gira en Europa, donde se reunió con los mandatarios Giorgia Meloni de Italia y Viktor Orbán de Hungría, además de participar de la VII Cumbre Transatlántica organizada por políticos y organizaciones conservadoras del viejo continente.

A su llegada al país el mandatario electo afirmó que “en política uno siempre tiene diferencias con distintas miradas, yo siempre he dicho que hoy día necesitamos una oposición, pero que sea constructiva, que nos permita salir adelante de temas críticos que hoy día nos afectan”.

“En algún momento después del juramento (de presidente), todo un encuentro donde van a ir mandatarios internacionales a hacer un reconocimiento a la figura de Sebastián Piñera y espero también poder estar presente”, dijo Kast.

Tras estas declaraciones, José Antonio Kast se dirigió de regreso a la Oficina del Presidente Electo, la “Moneda chica”, en la comuna de Las Condes.

