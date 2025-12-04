País China

Karol Cariola declaró como imputada por casi 10 horas en el marco del Caso Chinamart

Por CNN Chile

04.12.2025 / 18:29

El testimonio se realizó en Valparaíso, en la oficina del abogado de la militante PC, Juan Carlos Manríquez. 

Por casi 10 horas prestó declaración ante el Ministerio Público la actual diputada y senadora electa por Valparaíso, Karol Cariola (PC).

Esto en el marco del caso Chinamart, causa en donde se indaga a la legisladora por presuntamente haber realizado gestiones en favor del empresario chino Bo Yang ante la exalcaldesa de Santiago -y compañera de partido- Irací Hassler.

La diligencia, en la cual declaró como imputada, según informó Ciper, fue solicitada por la misma legisladora y, además, autorizó la apertura de sus cuentas bancarias.

Además, su defensa solicitó que la declaración quedara bajo reserva por un plazo de 90 días.

