Karla Rubilar critica manejo comunicacional del Gobierno ante emergencias: “Hay un problema serio de diseño”

La exvocera del Gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, criticó el manejo comunicacional del gobierno del Presidente José Antonio Kast de cara a las últimas emergencias climáticas y aseguró que el actual mandato debería utilizar la experiencia de figuras ligadas a las administraciones del exmandatario.

En entrevista con Radio Universo, la también médico abordó los problemas de coordinación entre los organismos que se dedican a la respuesta frente a estas emergencias y cuestionó al ministro del Interior, Claudio Alvarado, señalando que debe compatibilizar sus funciones con la vocería de las catástrofes.

“Hay un problema serio de diseño comunicacional en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast”, dijo la exsecretaria de Estado, quien quiso distinguir entre la comunicación política y la comunicación en momentos de riesgos.

Rubilar sostuvo que el objetivo de esta última busca resguardar a la población, por lo tanto, es crucial para que las personas puedan comprender los riesgos y saber cómo actuar.

Tras ello, afirmó que no es bueno que los ciudadanos reciban orientaciones distintas por parte de los organismos que actúan en una catástrofe. “Las personas no pueden recibir cinco mensajes diferentes, ¿no? Entonces, el tema es cómo la ciudadanía recibe una sola orientación coherente, aunque existan muchas instituciones trabajando detrás”, añadió.

Llama a recurrir a la experiencia del piñerismo

La también exministra de Desarrollo Social recomendó al Gobierno del Presidente Kast recurrir a la experiencia de quienes estuvieron en las administraciones de Sebastián Piñera, esencialmente en momentos de emergencias, procesos de reconstrucción y para los desafíos en temas de empleo.

“Si el Presidente tiene su elenco, que tiene todo el derecho a tenerlo y a decidirlo y a buscarlo donde él estime pertinente, pero a su vez, si tiene personas que han vivido experiencias y un conocimiento y una impronta que se podría traspasar al Gobierno del Presidente José Antonio Kast, yo creo que debería hacerlo”, expresó.

En esa misma línea, expresó que “no parece lógico que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast no pida efectivamente esa retroalimentación que muchos estarían disponibles a entregársela para mejorar la gestión en circunstancias adversas”.