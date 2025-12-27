Karina Oliva en el ojo de Fiscalía: Piden 7 años de cárcel en su contra por fraude de subvenciones

El Ministerio Público presentó la acusación formal y contra otros 10 integrantes del expartido Comunes, a quienes acusan de crear un mecanismo de fraude al fisco.

El Ministerio Público dio a conocer los años de pena que solicitará en el marco del juicio contra la excandidata a gobernadora y exmilitante de Comunes, Karina Oliva.

Según lo informado por La Tercera, Fiscalía presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la acusación formal contra Oliva y otros 10 exintegrantes de su círculo cercano.

Todos ellos son acusados de elaborar un mecanismo de fraude al fisco a través de gastos electorales que no existían.

En la acusación, la Fiscalía Sur le imputa a Oliva un delito de fraude de subvenciones en carácter de reiterado, por lo que solicita una pena de 7 años de cárcel.

Situación similar se produce contra Jorge Ramírez -expareja de Oliva y expresidente de Comunes-, Martín Miranda -exadministrador electoral- y Camila Ríos -exsecretaria ejecutiva del partido-, sobre quienes también se solicitan 7 años.

En el caso de otros imputados, como Juan Pablo Sanhueza y José Robredo, la Fiscalía solicitó penas de 5 años de presidio, mientras que para colaboradores territoriales como Jean Flores, la petición es de 3 años.