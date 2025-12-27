País judicial

Karina Oliva en el ojo de Fiscalía: Piden 7 años de cárcel en su contra por fraude de subvenciones

Por CNN Chile

27.12.2025 / 15:58

{alt}

El Ministerio Público presentó la acusación formal y contra otros 10 integrantes del expartido Comunes, a quienes acusan de crear un mecanismo de fraude al fisco.

El Ministerio Público dio a conocer los años de pena que solicitará en el marco del juicio contra la excandidata a gobernadora y exmilitante de Comunes, Karina Oliva.

Según lo informado por La Tercera, Fiscalía presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la acusación formal contra Oliva y otros 10 exintegrantes de su círculo cercano.

Todos ellos son acusados de elaborar un mecanismo de fraude al fisco a través de gastos electorales que no existían.

En la acusación, la Fiscalía Sur le imputa a Oliva un delito de fraude de subvenciones en carácter de reiterado, por lo que solicita una pena de 7 años de cárcel.

Situación similar se produce contra Jorge Ramírez -expareja de Oliva y expresidente de Comunes-, Martín Miranda -exadministrador electoral- y Camila Ríos -exsecretaria ejecutiva del partido-, sobre quienes también se solicitan 7 años.

En el caso de otros imputados, como Juan Pablo Sanhueza y José Robredo, la Fiscalía solicitó penas de 5 años de presidio, mientras que para colaboradores territoriales como Jean Flores, la petición es de 3 años.

DESTACAMOS

País Multas por incumplir feriados irrenunciables de Navidad y Año Nuevo pueden superar $1.3 millones por trabajador

LO ÚLTIMO

País Corte ordena medidas por ruidos molestos de perro tras denuncia de adulta mayor: Esto respondieron los dueños
Así es el “lifting” láser de la Columna de Marco Aurelio: Recuperó escenas de guerra talladas hace 1.840 años en Italia
Karina Oliva en el ojo de Fiscalía: Piden 7 años de cárcel en su contra por fraude de subvenciones
Karate chileno: Valentina Toro inicia proceso de recuperación tras cirugía de rodilla por rotura de ligamento cruzado
Así fue el ensayo de fuegos artificiales en Valparaíso y Viña del Mar previo a Año Nuevo
Región de O'Higgins: Incendio en Pichidegua habría sido provocado por niños con un encendedor