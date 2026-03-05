Karim Bianchi descarta “presión” en votación del proyecto que conmuta penas: Se ausentó por un “problema familiar”

El senador independiente Karim Bianchi aclaró el motivo de su ausencia en la Sala del Senado durante la discusión del proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para internos.

Tras una tensa jornada de votación el pasado miércoles 4 de marzo, el Senado aprobó en general, por 23 votos a favor, 22 en contra y dos abstenciones, el proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para internos con enfermedades crónicas, discapacidad o mayores de 70 años.

La aprobación de la idea de legislar generó críticas desde el oficialismo, ya que condenados por delitos de alta connotación podrían verse beneficiados y cumplir sus penas en sus domicilios.

El senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, emplazó al senador independiente, Karim Bianchi, por ausentarse de la sesión, ya que con su voto en contra, el proyecto no se habría aprobado.

“Perdimos por un voto, porque el senador Bianchi se escondió y no quiso bajar a la sala”, afirmó el senador del PS a Chilevisión.

En respuesta a las críticas en su contra, Bianchi aclaró que tuvo “un problema familiar gravísimo”, lo que le impidió asistir a la Sala del Senado durante la votación.

“Efectivamente me encontraba en el Senado el día de la votación, pero me fue imposible concurrir, ya que tenía un problema de carácter familiar gravísimo, del cual no puedo exponer a la víctima, pero me tocaba asistir a esta persona en ese momento y no alcancé a concurrir con la votación”, afirmó.

Asimismo, descartó haber tenido alguna negociación con el sector que votó por aprobar el proyecto: “Lo niego absolutamente, esto no responde a ningún tipo de negociación ni recibí ninguna presión para no votar”.

“El proyecto tiene muchas etapas y nosotros esperamos que este beneficio no se le otorgue a quienes han cometido delitos de lesa humanidad, violadores, pedófilos, condenados por terrorismo, creemos fundamentalmente en el derecho internacional, el derecho nacional y los derechos humanos”, agregó.

Asimismo, Bianchi recalcó que no fue el único senador en ausentarse de la sesión, puesto que tampoco se presentaron Ximena Rincón, Felipe Kast, Jorge Soria (PS) y Sergio Gahona (UDI).

“Puede beneficiar a criminales de cualquier tipo”

Respecto a la tramitación del proyecto, Espinoza aseguró que esta podría “verse estancada por varios años en el Senado” y adelantó que van a presentar “cientos de indicaciones que mejoren un proyecto que es pésimo”.

“El proyecto parte con la idea de liberar a estas personas mayores de 80 años con enfermedades terminales y termina en uno que puede beneficiar a criminales de cualquier tipo por el solo hecho de tener enfermedades crónicas“, dijo en La Segunda.

En esa misma línea, sostuvo que de llegar la iniciativa a la cámara baja, “existiría un serio peligro de que se pueda convertir en ley” por la alta presencia de parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) en la Cámara.

“Hay muchos del PDG que son más de derecha que de centroizquierda, podrían generar un peligro inminente. Por eso, toda la contención a este mal proyecto tenemos que darla en el Senado y ya estamos trabajando para ello para presentar cientos de indicaciones que lo paralicen absolutamente”, cerró.