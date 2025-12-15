Kaiser y posibilidad de ser ministro en futuro Gobierno de Kast: “Yo no sé si es una buena idea”

El exabanderado presidencial además aseguró que la definición se producirá "después de habernos puesto de acuerdo en aquellas cosas más macro en las que nos tenemos que poner de acuerdo".

El diputado y excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió al triunfo de José Antonio Kast (Republicano) en la segunda vuelta presidencial del pasado domingo, tras la cual se convirtió en el futuro Presidente de Chile.

En conversación con Radio Infinita, Kaiser fue consultado sobre la posibilidad de sumarse al próximo Gobierno de Kast como ministro.

Al respecto, aseguró que “es una gran pregunta. Yo no sé si es una buena idea“.

En esa línea, se le preguntó si es que hay dudas por los costos que podría traer, ante lo cual replicó que “no sé si es un tema de costo o beneficio. También desde el punto de vista de cómo reaccionarían desde el otro lado de la vereda“.

“Yo honestamente creo que los ministerios son cargos, y los cargos son carga. Habría que ver si existe la voluntad o la necesidad de que yo me integre en el Gobierno en una posición de ministro”, añadió.

Finalmente, apuntó que la definición debe ocurrir “después de habernos puesto de acuerdo en aquellas cosas más macro en las que nos tenemos que poner de acuerdo antes de consolidar una participación dentro de la administración”.