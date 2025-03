Kaiser tras robo de notebook: “Todo está en alemán, así que tendrán que conseguir un traductor antes de meterse en mis cosas”

El diputado Johannes Kaiser abordó el robo del que fue víctima este martes mientras se encontraba en un servicentro de la Región Metropolitana.

El hecho se produjo en horas de la mañana en un servicentro Copec de la Costanera Norte, ubicado en la Ruta 68, donde había parado para comprar.

Los antisociales lograron concretar el robo de una mochila perteneciente al parlamentario, la cual contenía diversas especies personales, entre ellas un notebook.

En conversación con 24 horas, el precandidato presidencial partió señalando que los delincuentes “se demoraron exactamente 30-40 segundos” en concretar el robo.

“Salimos más temprano hoy, a las 7:15 horas para llegar puntuales a Valparaíso, estar allá a las 8:00, 8:30 horas. Nos bajamos para comprar algo en el Pronto (Copec). En 40 segundos nos habían roto los vidrios posteriores, me habían robado la mochila y arrancado”, agregó.

Detalló que él y su jefe de gabinete se habían bajado del auto en ese momento. “Rompieron el vidrio, se llevaron el computador, uno relativamente viejo, pero que para mí tiene valor como herramienta de trabajo y por supuesto, porque tengo documentos adentro”.

Sobre si el dispositivo contenía información sobre el Congreso, afirmó que “todo lo que tiene que ver con correos institucionales pasa por ahí. (…) Será relativamente difícil acceder a eso, ya que voy a cambiar las claves ahora y todo el computador está en alemán, así que supongo que primero tendrán que conseguir un traductor o intérprete antes de meterse en mis cosas”.

Finalmente, el diputado reflexionó sobre lo ocurrido, afirmando que “todos podemos ser víctimas, eso está claro. Nadie está protegido de esta plaga que nos afecta. Por eso deberíamos ponernos de acuerdo todos para enfrentar esto con mayor seriedad (…). Quienes tenemos alguna función de responsabilidad, tenemos que hacernos cargo, la criminalidad no está acotada a un solo sector, nos puede afectar a todos”.

Como cientos de miles de chilenos, he sido víctima de un delito. A diferencia de lo ocurrido a muchos, el daño que he sufrido no es tan grave. Agradezco a @Carabdechile por su gestión y renuevo mi compromiso con ayudar a mejorar, en el marco de mis facultades, la situación de…

— Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) March 18, 2025