“Que me deje fuera del menú”: Johannes Kaiser responde a dichos de Matthei y rechaza ser parte de su eventual gobierno

El candidato libertario se desmarcó de la posibilidad de integrar un eventual gabinete de Evelyn Matthei, luego de que la alcaldesa afirmara que “en política mucha gente tiene que comerse muchos sapos”.

El candidato presidencial de los libertarios, Johannes Kaiser, respondió con dureza a la posibilidad de integrar un eventual gobierno de Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, luego de que esta última no descartara incluirlo en un futuro gabinete, a pesar de reconocer que esa idea incomoda a algunos sectores de su coalición.

La polémica se desató tras una entrevista de Matthei en Radio Infinita, donde fue consultada sobre si se imagina a republicanos y libertarios dentro de su administración. “Todo eso hay que mirarlo”, respondió inicialmente. Luego, al ser preguntada por los dichos del presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz —quien confesó que “se le aprieta la guata” ante la idea de Kaiser como ministro—, la alcaldesa replicó:

“La política es el arte de lo posible. Tengamos claro que aquí en la política mucha gente tiene que comerse muchos sapos, así es la vida”.

También agregó que “en la vida, mucha gente está trabajando en un lugar donde no le gusta estar, pero no tienen alternativa”, y que en política las decisiones se toman según los resultados parlamentarios y electorales.

Ante estos dichos, Kaiser utilizó su cuenta en la red social X (antes Twitter) para responder:

“Yo no me meto en los gustos culinarios de la gente, pero quiero recordarle a la candidata @evelynmatthei que no estoy postulando, ni estoy interesado, en ser parte de su gobierno. Le quiero solicitar, por tanto, que me deje fuera del menú”.