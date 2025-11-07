Kaiser promete cambios profundos al sistema de penas: “Si usted se roba un Super 8 se va a ir preso por cinco días”

En la misma línea, Kaiser fue enfático en señalar que los reos "se van a pagar su propia comida y van a aprender lo que es ganarse el pan con el sudor de su frente. Y eso vale también para muchos políticos".

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, comprometió, en caso de ser electo Presidente de Chile, cambios profundos al sistema de penas en Chile.

En ese sentido, prometió que quien cometa un delito, por mínimo que sea, deberá cumplir algún grado de pena efectiva en una cárcel.

“Si usted se roba un Super 8 y usted entonces es el príncipe de toda la Rusia, se va a ir por lo menos cinco días preso igual, porque vamos a cambiar el sistema de penas, de cumplimiento de penas”, advirtió Kaiser.

En ese sentido, el actual diputado afirmó que “s iempre va a haber un porcentaje mínimo que usted va a tener que pagar de pena efectiva. ¿Y sabe qué más? Si usted quiere reducir su pena, va a tener que trabajar. Trabajo para los reos”.

“No puede ser, damas y caballeros, que nosotros tengamos que levantarnos a las cinco o seis de la mañana y los panaderos se levantan bastante más temprano a trabajar para pagar los impuestos, para mantener a una tropa de vagos que lo que hacen cuando salen de la cárcel es hacerle la vida cuadrito a la gente decente. Eso se acaba, damas y caballeros. Van a trabajar, les guste o no, y si no, se pudren en la cárcel”, sostuvo Kaiser bajo el aplauso de sus adherentes.

En la misma línea, Kaiser fue enfático en señalar que los reos “s e van a pagar su propia comida y van a aprender lo que es ganarse el pan con el sudor de su frente. Y eso vale también para muchos políticos. Para lograr esto, vamos a reformar el Código de Procedimiento Penal, vamos a reformar la Fiscalía, le vamos a devolver las facultades de investigar a nuestras policías y vamos a reformar el Poder Judicial”.

“Plomo” para los que no respeten la ley

Otro punto que comunicó Kaiser fue su advertencia a quienes no respeten la ley, prometiendo “plomo” si no respetan a Carabineros y FF.AA.

“La soberanía de Chile se va a respetar en cada centímetro cuadrado de nuestro territorio, sea terrestre o marítimo. Y no va a haber un solo espacio donde no entre la fuerza pública y donde no entre nuestra fuerza armada, si así lo requiere el Estado de Chile para imponer la ley”, señaló.

“Y al que se oponga, damas y caballeros, plomo, porque así ha sido siempre y así va a volver a ser”, cerró Kaiser.