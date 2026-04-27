Kaiser pide indultos para carabineros condenados por el estallido social durante el Día del Carabinero

En el marco del Día del Carabinero, el excandidato presidencial Johannes Kaiser exhortó al Gobierno a otorgar indultos a los funcionarios policiales condenados por hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.

En declaraciones a T13 Radio, el dirigente señaló que “espero que hoy día también se anuncie, ojalá, el indulto de distintos carabineros que fueron condenados en el marco de lo que fue la defensa de nuestra democracia el 18-10”.

Kaiser valoró el énfasis en seguridad del Ejecutivo, pero remarcó que este tipo de medidas deben integrar el enfoque oficial en la materia.

Cuestionamientos a fallos y rol del Estado

El exabanderado apuntó contra algunas decisiones judiciales vinculadas a estos casos y afirmó que no todos los fallos obedecen exclusivamente a criterios técnicos.

Asimismo, defendió que “si existe un fenómeno tan violento como fue el 18-10, la fuerza del Estado responde”, y añadió que no se debe afectar la capacidad operativa de las policías.

Kaiser cerró con un llamado a la clase política a encarar este debate con mayor decisión, advirtiendo sobre el impacto que, a su juicio, generan estos procesos judiciales en el accionar de Carabineros.