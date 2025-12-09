Kaiser dice que Jara “miente” sobre empadronamiento de migrantes irregulares: su programa de gobierno contiene propuesta con ese mecanismo

En la página 87 del programa de Kaiser, dentro del apartado de seguridad y migraciones, se establece explícitamente que sería “necesario el empadronamiento de inmigrantes en nuestras fronteras” debido a la falta de certeza sobre la identidad de quienes ingresan al país.

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, salió a desmentir a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, luego de que ella afirmara en el debate de Anatel que su programa incluía el empadronamiento de migrantes irregulares.

Sin embargo, una revisión de su programa de gobierno da cuenta de que contiene una propuesta sobre el tema.

La controversia comenzó cuando Jara, en medio de un intercambio con José Antonio Kast, mencionó que Kaiser —ahora uno de sus apoyos más visibles— había impulsado en su plataforma presidencial un registro obligatorio para migrantes que ingresaran al país de forma irregular.

Kaiser respondió casi de inmediato a través de redes sociales: “Jara miente, de nuevo. En mi programa no se propuso jamás un empadronamiento o regularización de inmigrantes ilegales”.

En la página 87 de lo que fue el programa de Káiser, dentro del apartado de seguridad y migraciones, se establece explícitamente que sería “necesario el empadronamiento de inmigrantes en nuestras fronteras” debido a la falta de certeza sobre la identidad de quienes ingresan al país. El documento señala además que esta base de datos sería parte del trabajo coordinado entre los ministerios del Interior y de Seguridad.

La propuesta formaba parte de un plan más amplio que buscaba reforzar el control fronterizo y mejorar la coordinación entre las carteras de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior, utilizando consulados como primera línea de supervisión en el ingreso de extranjeros.