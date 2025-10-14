Kaiser en ENADE: “No podemos seguir torciendo la realidad, incluso biológica, al servicio de la ideología”

El abanderado libertario además reiteró la intención de hacer una auditoría externa al Estado.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a la actualidad de Chile en medio de su participación en el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE 2025), organizada por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE).

En un punto del debate presidencial, se le pidió realizar una propuesta concreta en base a su slogan de campaña.

Sobre este punto, Kaiser aseguró que “en nuestra sociedad que tantas veces prefiere esconder los esqueletos en los closets, y que prefiere no hacerse cargo de una serie de realidades, nosotros queremos sincerar la situación de nuestro país”.

“Esa es una de las razones por las que estamos proponiendo una auditoría general de todas las instituciones del Estado y de las empresas públicas. Y una auditoría externa que nos permita presentarle a los ciudadanos la situación efectiva del Estado, para que comprenda y pueda respaldar las necesarias decisiones que puedan ser dolorosas y que tengamos que tomar para ir corrigiendo los problemas a los cuales nos enfrentamos”, añadió.

Del mismo modo, apuntó a que “nos tenemos que hacer cargo también que desde el punto de vista cultural, no podemos seguir torciendo la verdad. No podemos seguir torciendo la realidad, incluso biológica, al servicio de ideología”.

“Nuestros colegios tienen que volver a lo que es nuestra tradición clásica, tanto en filosofía, en ética y en otras materias. Y nosotros queremos impulsar ese camino”, remató.