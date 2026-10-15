“No se sorprendan si se repite”: Kaiser cuestiona la postura del Gobierno ante falta de acto oficial por aniversario del estallido social

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió al estallido social del 18 de octubre de 2019, a pocos días de que se cumplan siete años de las masivas protestas.

El líder del PNL fue consultado en un punto de prensa ante la postura esquiva del presidente José Antonio Kast sobre un eventual acto por la fecha, a raíz de que este será el primer aniversario del estallido social desde su arribo a La Moneda.

“Hay momentos en los cuales yo me imagino al presidente Kast como en la película Matrix, haciéndole el quite a todos los balazos, para no tener que hacerse cargo de temas que pueden ser complejos“, cuestionó.

En esa línea, advirtió que “si las fuerzas democráticas no representan o levantan el tema del 18-O, que fue un golpe de Estado, entonces no se sorprendan si esa situación se repite en el futuro“.

Kaiser remarcó que “entregarle el dominio del relato a personajes como (Jaime) Bassa (…) que lo que tratan de hacer es minimizar lo que fue la acción antidemocrática que se vio en las calles (…) pone en peligro nuevamente a nuestra democracia”.

Así, aseguró que “el Gobierno no se está haciendo un favor y no le está haciendo un favor a la República al evadir este tipo de temas, que por lo demás es el tema que lo llevó al Gobierno”.

“La razón por la cual José Antonio Kast está en este momento en el Gobierno es porque la ciudadanía se apestó de la violencia en las calles, se cansó de los incendios de iglesias, se cansó de la moralina insoportable de quienes entonces trataron de cambiar nuestro sistema y de refundar nuestro país”, sostuvo.

Finalizó manifestando que “es una mala decisión política no tomar una posición mucho más clara en esta materia“.