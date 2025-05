Kaiser afirma que le dio lo mismo la polémica de los muñecos con su rostro: “Violento será cuando me disparen”

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario le restó preocupación al asunto sobre la escena que emulaba la exposición de Mussolini y compañía. Por otro lado, afirmó que no hay manera de que baje su candidatura para apoyar la de Kast o de Matthei.

Con una primaria en el oficialismo ya encaminada, en las derechas continúan avanzando de cara a noviembre. En el trayecto, sin embargo, más de uno ha llamado al otro a deponer candidaturas en pos de congregar más respaldos en una sola carta presidencial.

Johannes Kaiser (PNL) afirma que él, al menos, no se bajará de la carrera presidencial. “¿Por qué no se bajan Evelyn Matthei o José Antonio Kast?”, dice en entrevista con El Mercurio.

“Hicimos una oferta en algún momento, de que si nosotros no teníamos suficiente respaldo político para pasar a segunda vuelta, pondríamos nuestra candidatura a disposición. Esa oferta fue transformada en un arma contra nosotros”, asegura, sin especificar si dicha “arma” fue utilizada por Chile Vamos o el Partido Republicano.

Consultado sobre si existiera algún escenario en que pudiera deponer su candidatura, Kaiser expresó que “ya no” y que dio su palabra al respecto.

Respecto a cómo avanzan en la vereda de al frente, el diputado libertario descartó estar preocupado sobre el ascenso que ha tenido la candidatura de Carolina Tohá, exministra apoyada por su partido, el PPD, y los partidos Liberal y Socialista.

“Me parece absolutamente razonable que esté arriba. Existe un porcentaje de irreductibles apoyadores del estatismo y de la decadencia que tiene este país. En este país hay gente que prefiere morirse de hambre a que gobierne la derecha”, contesta.

En cuanto a la disputa parlamentaria, que también se dará a fines de este año, Kaiser confirmó que Gonzalo de la Carrera no irá a la reelección, mientras que sí lo hará Cristóbal Urruticoechea, sobre quien afirma ya está resuelta la polémica sobre el uso de tarjetas de bencina por parte de su pareja.

Muñecos fascistas en la Alameda

El candidato libertario también se refirió a la polémica sobre los muñecos colgados de cabeza con fotos de su rostro y de José Antonio Kast, los cuales fueron relacionados a las Juventudes Comunistas y donde emulaban la forma en que fue expuesto Benito Mussolini y compañía.

“Me da lo mismo”, comenta en la entrevista, agregando que no le pareció violento: “violento será cuando me disparen. Eso va a producirse en algún momento probablemente”.

“En Chile la violencia política no ha sido condenada transversalmente. No por aquellos que han ejercido históricamente la violencia política en nuestro país. Cinco años atrás estaban intentando quemar vivos a los carabineros. En nuestro sur tenemos muchos casos de mártires. De carabineros y también de civiles que han sido asesinados por razones políticas. No me digan quen quienes somos el mayor peligro para esas organizaciones de llegar al gobierno, no estamos también sometidos a un nivel de amenaza”.