Juzgado de Talca rebaja medida cautelar a diputado Francisco Pulgar: Pasará de arresto total a arresto nocturno

El diputado independiente Francisco Pulgar deberá cumplir arresto domiciliario nocturno, luego de que el Juzgado de Garantía de Talca modificara este lunes la medida cautelar que lo mantenía en arresto domiciliario total.

La resolución, adoptada tras la presentación de nuevos antecedentes por parte de su defensa, incluye además la prohibición de salir del país, restricción de contacto con la víctima y firma semanal en Carabineros de Teno.

De acuerdo con el abogado Alejandro Peña, representante de Pulgar, el tribunal consideró un informe forense que, según la defensa, revelaría una supuesta intervención de “actores políticos del Maule orientados a dañar las aspiraciones electorales” del parlamentario.

Peña aseguró que una de las denunciantes habría admitido haber sido inducida a presentar la acusación, señalando la participación de la periodista Elia Piedras, vinculada también a la denuncia inicial. Esa información, —señaló el defensor—, quedó registrada en el informe presentado ante el tribunal-

“La mujer se acercó al propio diputado para explicar cómo fue manipulada. Todo esto quedó reflejado en el informe forense que el tribunal revisó”, explicó el defensor.

La defensa manifestó además confianza en que el proceso concluirá con la absolución del legislador.

Los cargos que se le imputan a Pulgar

Pulgar enfrenta actualmente cargos por presuntos delitos de violación a una menor de edad, mayor de 14 años, en calidad de imputado y acusado por un hecho único y otro reiterado, los cuales podrían significarle hasta 12 años de prisión.

Desde su formalización, el diputado ha pasado por 110 días de prisión preventiva y 264 días en arresto domiciliario total, medida que ahora fue rebajada.

Por su parte, la querellante advirtió que el cambio de medida supone un riesgo para la víctima, denunciando además episodios de hostigamiento.

La Fiscalía Regional del Maule dispone de cinco días para determinar si apelará la decisión ante la Corte de Apelaciones de Talca.

Mientras tanto, el tribunal fijó para el 24 de noviembre una nueva audiencia en la que se evaluará la solicitud de la defensa de reabrir la investigación.