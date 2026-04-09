Juventudes Comunistas se desmarca de agresión a ministra Lincolao: “No hemos convocado ni auspiciado este tipo de iniciativas”

A través de una declaración pública, la organización también cuestionó eventuales sanciones sin debido proceso y rechazaron cualquier forma de persecución a quienes se manifiestan.

Las Juventudes Comunistas de Chile (JJ.CC.) emitieron este jueves una declaración pública en la que se desmarcan de la agresión contra la ministra Ximena Lincolao, ocurrida ayer en la Universidad Austral de Valdivia.

En el texto, la organización descartó cualquier participación en los incidentes, enfatizando que “las acciones violentas no forman parte de la línea política de las Juventudes Comunistas de Chile ni de su expresión local en Valdivia”.

En esa línea, recalcaron que “las JJ.CC. no hemos convocado ni auspiciado este tipo de iniciativas”.

Pese a ello, señalaron que comprenden el clima de protesta, apuntando a un malestar más amplio: “Entendemos la protesta estudiantil en marco de la angustia y descontento que han generado los anuncios del nuevo gobierno en la gran mayoría de la población”.

Asimismo, sostuvieron que “hoy el foco debe estar en el trasfondo y en cómo las políticas públicas instaladas por el actual gobierno han afectado y afectarán al pueblo de Chile”.

En su declaración, también hicieron un llamado directo a las autoridades a abrir canales de diálogo con el movimiento estudiantil.

“Consideramos urgente que el gobierno escuche las demandas y preocupaciones de las y los estudiantes a través de los organismos que los representan”, indicaron.

Finalmente, la organización expresó preocupación ante posibles sanciones a estudiantes, insistiendo en la necesidad de respetar las garantías fundamentales: “Rechazamos que se apliquen sanciones a estudiantes sin la existencia de un debido proceso, con investigación seria, transparencia y pleno respeto a las garantías”.

Además, añadieron que “repudiamos las amenazas y persecución a quienes se manifiestan y ejercen su derecho a la libertad de expresión”.