Justicia ordena reapertura de investigación en caso Democracia Viva: Tribunal acogió solicitud de las defensas

08.09.2025 / 12:59

El Ministerio Público había cerrado la indagatoria tras una reformalización, pero otros intervinientes solicitaron la reapertura de la investigación.

Este lunes se dio a conocer que el Juzgado de Garantía de Antofagasta ordenó la reapertura de la investigación del denominado caso “Democracia Viva“.

Dicha indagatoria dice relación con presuntos delitos de corrupción asociados al funcionamiento y a pagos realizados a la Fundación Democracia Viva.

En este caso, el Ministerio Público había cerrado la investigación tras una nueva formalización.

Sin embargo, las defensas de los intervinientes habían señalado que faltaban diligencias investigativas, motivo por el que recurrieron ante el tribunal. Finalmente, la reapertura tendrá una duración de 45 días.

En esta causa, se está investigando a la desaforada diputada Catalina Pérez (Ind – ex Frente Amplio) y a representantes de Democracia Viva, como su expareja Daniel Andrade. Además, se indaga al exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.

