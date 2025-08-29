Justicia ordena investigar si reunión del fiscal nacional con Chadwick y Hermosilla se ajustó a la ley de Lobby

La Corte Suprema estableció que el Ministerio Público incurrió en un acto "ilegal y arbitrario" luego de negarse a investigar administrativamente dicha reunión.

La Corte Suprema falló a favor de los diputados Luis Cuello (PC) y Boris Barrera (PC), quienes recurrieron a la justicia para objetar el rechazo de la Fiscalía a investigar administrativamente una reunión entre el fiscal Nacional, Ángel Valencia, con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla.

Valencia se reunió con el exministro de Sebastián Piñera y con el formalizado por el caso Audios unas semanas después de llegar a la Fiscalía Nacional.

Dicha cita habría sido para “limar asperezas“, como ha señalado tanto Valencia como la institución cuando ha sido consultada al respecto.

Finalmente, la Corte Suprema estableció que “el Ministerio Público ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al rechazar de plano por medio del Fiscal Nacional subrogante la denuncia de los actores presentada contra el Fiscal Nacional, incurriendo en una vulneración a su garantía constitucional de igualdad ante la ley”.

Según lo señalado por La Tercera, el máximo tribunal señaló que “será acogida la presente acción según se dirá en lo resolutivo de este fallo”.

Junto con revocar el fallo de la Corte de Santiago y dejar sin efecto la determinación de la Fiscalía Nacional, se llamó a “dar curso a la denuncia como en derecho corresponde, de conformidad con lo razonado en el considerando quinto de este fallo”.

El citado medio plantea que el Ministerio Público tendrá que convocar a una instancia de tres fiscales regionales sorteados y que deberán determinar si se deberá iniciar una investigación administrativa por Ley de Lobby.