Allanamiento en el Congreso: Fiscalía indaga trama de coimas en Junaeb que apuntaría contra senadores Calisto (Ind) y Gahona (UDI) y exdiputado Gutiérrez (PC)

La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la PDI realizaron este jueves allanamientos e incautaciones de dispositivos electrónicos en el Congreso Nacional, la sede central de Junaeb e inmuebles en distintas regiones, en el marco de una investigación por presuntos delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y cohecho vinculados al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

De acuerdo con información de Meganoticias, el operativo fue autorizado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a solicitud de la fiscal Constanza Encina, e incluye pesquisas dirigidas a los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (IND), al exdiputado Hugo Gutiérrez, además de funcionarios públicos y personas vinculadas a la empresa proveedora SOSER S.A.

El Ministerio Público indaga un esquema de presuntos sobornos, tráfico de influencias y revelación de secretos para incidir en la adjudicación de contratos públicos a dicha firma, indagatoria que se originó a partir de presuntas anomalías en la ejecución de servicios en la Región de O’Higgins.