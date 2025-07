Jueza Isabel Rodríguez descarta haberse quedado dormida en formalización de Osmar Ferrer: “Siempre estuve despierta”

La magistrada indagada por su rol en la liberación del acusado sicario además aseguró que la misma noche se corrigió el error sobre la identificación del imputado en su ingreso a la cárcel.

Siguen las repercusiones a raíz de la liberación de Osmar Ferrer, quien salió de la cárcel a pesar de cumplir prisión preventiva tras ser acusado de sicariato.

El hecho generó una serie de críticas y acusaciones cruzadas por el error que dejó libre al imputado por el homicidio de un empresario en Ñuñoa.

En este contexto, se ha puesto el ojo en el actuar de la jueza de la causa, Isabel Rodríguez, dado que corrigió la orden de ingreso a prisión de Ferrer, lo que ha sido cuestionado por Gendarmería.

Al respecto, la magistrada detalló fuera de su hogar ante la prensa que “hubo un error, se corrigió y esa misma noche salieron las tres órdenes como corresponde. En ese sentido, yo me siento muy tranquila con mi trabajo“.

En relación con las acusaciones sobre haberse quedado dormida en la audiencia de formalización, la jueza Rodríguez sostuvo que “con ese procedimiento, con esa formalización, con esos delitos que formalizaron, cómo me iba a quedar dormida“.

“No fue nada de aburrida (la audiencia), fue todo entretenido, tuve que estar pendiente para después resolver. Entonces, yo desconozco por qué dicen eso. Yo nunca sentí que me quedé dormida, que desperté, nada. Yo siempre estuve despierta. Entonces, no me gusta que empiecen con esas preguntas tontas, así que chao”, sentenció.