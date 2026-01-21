Judith Marín, futura ministra de la Mujer, se compromete a trabajar “por todas las mujeres” tras recibir saludo de Orellana

El mensaje fue difundido a través de redes sociales, donde Orellana expresó su disposición a colaborar en un traspaso ordenado, subrayando la importancia de dar continuidad a políticas clave, como la implementación de la Ley Integral.

Un gesto de continuidad institucional marcó este miércoles el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, luego de que la actual ministra, Antonia Orellana, deseara públicamente éxito a quien la sucederá en el cargo, Judith Marín, recientemente designada por el Presidente electo José Antonio Kast.

El mensaje fue difundido a través de redes sociales, donde Orellana expresó su disposición a colaborar en un traspaso ordenado, subrayando la importancia de dar continuidad a políticas clave, como la implementación de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres.

La designación de Marín, anunciada la noche del martes junto al resto del gabinete entrante, generó una inmediata reacción crítica desde sectores del oficialismo.

Desde el Frente Amplio —partido al que pertenece Orellana— cuestionaron el nombramiento, calificándolo como una señal regresiva en materia de derechos de las mujeres y apuntando a su cercanía con sectores de la derecha más conservadora.

Perfil y controversia

Judith Marín, de 30 años, se convertirá en la ministra más joven del gobierno de Kast.

Es militante del Partido Social Cristiano, evangélica y presidenta de los jóvenes evangélicos de la Universidad de Santiago de Chile, donde cursó estudios de pedagogía en castellano.

Su perfil y trayectoria han sido objeto de debate, especialmente por posturas que desde el oficialismo consideran contrarias a los avances logrados en equidad de género.

Pese a ese escenario, la ministra Orellana optó por un tono institucional.

“Contará con toda la colaboración para dar continuidad a temas tan importantes”, señaló.

La futura ministra respondió también a través de la red social X, agradeciendo el mensaje y comprometiéndose a trabajar “por todas las mujeres de Chile”, incluyendo —según dijo— los logros y avances alcanzados en los últimos años.

El intercambio ocurre en un contexto de alta tensión política tras el anuncio del gabinete, donde varias designaciones han sido cuestionadas por el oficialismo, anticipando un debate intenso sobre el rumbo que tomará la agenda de género bajo la próxima administración.