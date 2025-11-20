Castro y permanencia de Quiroga en equipo de Jara: “Él cumplió su tarea para la primera fase”

El senador, quien ya había sido crítico del rol de Darío Quiroga en el inicio de campaña, aseguró que este viernes habrá anuncios sobre cambios en el equipo de la abanderada oficialista.

Polémica generaron antiguos dichos del asesor de Jeannette Jara, Darío Quiroga, respecto del Partido de la Gente (PDG) y de Zandra Parisi, hermana del excandidato Franco Parisi y diputada electa por el PDG.

Si bien Quiroga pidió disculpas en su momento y la propia candidata presidencial se desmarcó afirmando que “no trata así” a las personas, los cuestionamientos al asesor estratégico tomaron fuerza.

El senador Juan Luis Castro (PS) ya había criticado el desempeño de Quiroga al inicio de la campaña de Jara, atribuyéndole los traspiés que tuvo. Frente a la situación actual, el parlamentario insistió en que más allá de su caso en particular, es común y necesario que se reestructure el equipo hacia la segunda vuelta del 14 de diciembre.

“No conozco candidatos de izquierda en la historia que no hayan reformulado su equipo de cara a una segunda vuelta. No conozco a alguien que haya seguido con los mismos después de tener cifras estrechas, estando en primer o segundo lugar, porque lo normal es cambiar, rotar o hacer modificaciones”, afirmó el senador socialista.

En esa línea, agregó que “nunca los asesores tienen que tomar más protagonismo que sus jefes”, o en este caso jefa, y que hablar demasiado podría también ser problemático. “A veces por la boca muere el pez”, dijo.

Asímismo, adelantó que este viernes vendría un anuncio por parte del equipo de Jara, precisamente en este sentido.

“Él cumplió su tarea para la primera fase. Ahora la candidata tiene que evaluar qué hace”, agregó.