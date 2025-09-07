Juan Andrés Lagos (PC) plantea que candidatura de Jadue “no le hace daño” a Jara y “se complementan”

El integrante de la Comisión Política del PC, Juan Andrés Lagos, afirmó que la colectividad respalda la candidatura de Daniel Jadue en el distrito y enfatizó que “se le pueden dañar sus derechos constitucionales si no se le permite ser candidato”.

Cada vez falta menos para las elecciones presidenciales y parlamentarias, el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista (PC), Juan Andrés Lagos, destacó que en su sector el principal desafío es que es ” tenemos que volcar a esos 5 o 6 millones de ciudadanía en Chile que votan por voto obligatorio”.

Respecto a la composición del programa de la carta presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara destacó que “hay bastante ideario del PC y que todavía existen temas que se están debatiendo; está todo enfocado en que, con la candidatura presidencial, logremos un hecho histórico”, además de subrayar la integración de la Democracia Cristiana (DC).

Consultado en el programa Mesa Central de T13 sobre cuánto se juega el PC en la candidatura de Daniel Jadue, Juan Andrés Lagos respondió: “Mucho, porque Daniel es un líder social, muy importante en este país (…) Estamos hablando de una persona que tiene una convicción respaldada por pronunciamientos del Servel y del Tribunal Electoral, que señalan que puede ser candidato”. Además, aclaró que Jadue está habilitado como candidato a diputado en el Distrito 9.

“Aquí se le puede dañar sus derechos constitucionales si no se le deja ser candidato”, subrayó.

Finalmente, se le preguntó si la decisión de la coletividad implicaría una afectación a la candidatura de la exministra del Trabajo y Previsión Social, planteó: “Yo creo que no le hace daño, se complementan. Nosotros tenemos aquí una amplitud muy diversa”, y en esta diversidad enfatizó que “no se puede excluir a nadie, al contrario, tenemos que sumar, que ha sido la vocación del PC en su historia”.