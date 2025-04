Joven denuncia grave incidente con conductor de bus RED en comuna de La Florida: “Me arrastró por el suelo como tres metros”

La joven relató que fue arrastrada varios metros por el pavimento luego de que su ropa quedara atrapada en la puerta del bus, mientras el conductor reanudaba la marcha sin percatarse.

Conocida en redes sociales como Valentina Audicio, una joven usuaria del transporte público denunció a través de redes sociales haber sido víctima de un grave accidente mientras intentaba abordar un bus RED en la comuna de La Florida.

El hecho ocurrió en el sector de Bitácora, en Los Abetos, cuando la mujer esperaba la micro 405.

Según su testimonio grabado en un video que rápidamente se viralizó en TikTok, el bus se detuvo unos metros más adelante del paradero, pese a que ella y otro pasajero hicieron señas para que se detuviera. Cuando intentaba subir por la puerta delantera, el conductor habría cerrado la puerta sin percatarse de su presencia, atrapando su ropa.

“Golpeé la puerta con el celular para avisarle que me estaba subiendo, pero partió igual. Me arrastró por el suelo como tres metros. Sentí que fueron tres kilómetros“, relató visiblemente afectada.

La joven afirmó que su celular resultó destruido en el incidente y que, tras ser arrastrada, el conductor la increpó en lugar de pedir disculpas.

“Me puteó, como si hubiese sido mi culpa”, lamentó.

Además, aseguró que el conductor no habría recibido advertencia del agente de parada y que solo detuvo la marcha cuando el semáforo lo obligó. “Nadie me vio porque quedé abajo con la rueda. No puede ser chofer ese tipo”, lamentó.

Pese al fuerte impacto emocional, la denunciante señaló que no sufrió lesiones físicas graves, aunque expresó su preocupación por posibles quemaduras en la pierna debido al roce con el pavimento.

La situación ha generado indignación entre usuarios de redes sociales, quienes exigen una investigación por parte de las autoridades y sanciones al conductor involucrado.

Hasta el momento, no se ha emitido una declaración oficial por parte de RED Movilidad.