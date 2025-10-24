Joven de 25 años murió baleado en Recoleta

Aunque fue trasladado rápidamente a un centro asistencial, falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas.

Un joven de 25 años fue asesinado a balazos la noche del jueves en la comuna de Recoleta, en la esquina de Dorsal con Diagonal José María Caro. La víctima fue abordada por un sujeto que descendió de un vehículo y le disparó múltiples veces mientras caminaba por el sector.

La Fiscalía investiga el crimen, que podría estar vinculado al crimen organizado, y las diligencias quedaron a cargo del equipo de Homicidios de la PDI para esclarecer las circunstancias del ataque.