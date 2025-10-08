Presidente de la ANEF arremete contra Kast por auditoría “escritorio por escritorio”: “Ningunea a los funcionarios públicos”

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, abordó en CNN Chile Radio la controversia por el aumento de funcionarios públicos y el debate sobre el Presupuesto 2026, pero centró sus críticas en las promesas de campaña de la derecha, calificando de "violenta" la propuesta del candidato republicano José Antonio Kast de realizar una auditoría total al aparato estatal.

En entrevista con CNN Chile Radio, Pérez calificó las declaraciones del candidato de “violentas” y “vergonzosas”, acusándolo de “ningunear” el rol de la función pública, en un contexto de estrechez fiscal y la inminente negociación por el reajuste salarial del sector.

ANEF arremete contra José Antonio Kast

El emplazamiento de Kast, que incluye una “auditoría total al Estado”, se ha convertido en un eje de su campaña, cuyo foco principal es la reducción de lo que define como “operadores políticos” y “burocracia”.

“Muy violentas, porque lo que está haciendo es indisponernos negativamente frente a la ciudadanía, que no conoce muchas veces lo que hacemos como funcionarios públicos”, sostuvo Pérez respecto al anuncio de Kast de realizar una auditoría “escritorio por escritorio” al llegar al gobierno.

La propuesta de Kast, que apunta a una reducción del gasto público de $6.000 millones de dólares, ha sido criticada por el oficialismo, que exige detalles de dónde provendrían los recortes, algo que el líder de la ANEF también cuestionó.

El líder de la ANEF fue más allá y apuntó directamente al pasado político del candidato. “Me parece vergonzoso que él fue parlamentario. Uno podría decir también que rinda cuenta, nosotros rendimos cuenta todos los años. (…) Debe dar cuenta de su trayectoria como parlamentario, cuáles fueron los proyectos para mejorar la calidad del empleo público, la moción del Estado”, sentenció.

“Está ninguneando a los funcionarios públicos y lo rechazamos, esa es una acción violenta“, afirmó Pérez.

¿Es posible reducir $3.000 millones de dólares en gasto?

En el marco de las propuestas económicas del sector, las cuales buscan una reducción de gasto público, Pérez consideró “impensable” la promesa de reducir 3 mil millones de dólares solo por la vía administrativa, un monto que forma parte del plan de reducción fiscal que José Antonio Kast ha propuesto para el primer año y medio de un eventual gobierno.

“Yo creo que es impensable. Sería desmantelar efectivamente todo lo que tenemos hoy día atendiendo a la ciudadanía más necesitada. Eso es ofender a la población, a la pobladora, a la persona que vive con el endeudamiento”, aseveró Pérez, vinculando la reducción del Estado a un aumento de la desigualdad social, un punto que considera central en la crítica al modelo que sugiere la derecha.

El presidente de la ANEF también criticó que en el debate político no se aborde la necesidad de una reforma tributaria que grave la concentración de la riqueza. “Podría referirse a la tributación de los superricos, por ejemplo. Un debate que no se toca. No dicen apretemos, apretemos el Estado. Los países desarrollados en la OCDE, la tributación es, por supuesto, mayor”, contrastó.

Además, reprochó la falta de transparencia del candidato republicano. “Me parece que en el debate de este candidato, que yo ni siquiera lo prefiero nombrar, porque él esquiva los medios de comunicación cuando uno le precisa a su equipo dónde va a despedir o van a reducir el presupuesto de la Nación, sencillamente guarda silencio. Eso es también vergonzoso para un candidato que quiere ser presidente de la República”.

Defensa de la dotación pública y reajuste salarial

Respecto a la discusión por el Presupuesto 2026 y el debate sobre un “congelamiento nominal” del gasto en remuneraciones, José Pérez descartó categóricamente esta posibilidad y anunció la propuesta que llevará el sector público, que exige un reajuste que supere el 4%.

“Nosotros rechazamos aquello, es decir, impensable que un trabajador y trabajadora no tenga un incremento salarial. (…) Nosotros colocamos dos elementos: uno que dije recientemente, el principio de recuperar el poder adquisitivo. Es el piso básico”, explicó.

Pérez también defendió el aumento de la dotación de funcionarios públicos en los últimos años, el cual ha estado bajo la lupa en medio del contexto electoral.

“La dotación también, nosotros representamos el 12% de la fuerza laboral en Chile. Es decir, todavía somos pequeño comparado con la propia fuerza laboral, si lo comparamos, como masa crítica en público y privado”, afirmó Pérez.

El presidente de la ANEF concluyó su entrevista con un mensaje político en contra de las propuestas de reducción del Estado:

“Si va a ser presidente de la República, yo creo que él debería dar un paso al lado, porque lo que está haciendo es ofender al ciudadano, ciudadana, a los trabajadores que ahora no tienen ninguna sintonía con el mundo del trabajo, y menos con el trabajo sindical”, finalizó.