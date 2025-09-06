José Maza, Rosa Devés y Juan Carlos de la Llera solicitan financiamiento estatal para el Museo de Ciencia ante su “precariedad”

La comunidad científica, junto a los rectores de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica, Rosa Devés y Juan Carlos de la Llera, instó al Gobierno a presentar propuestas al Ministerio de las Culturas que permitan generar un mecanismo de financiamiento basal permanente para asegurar la continuidad del Museo de Ciencia y Tecnología.

Diversas figuras destacadas del mundo científico y rectores de universidades reconocidas solicitaron al Gobierno establecer un financiamiento permanente para el Museo de Ciencia y Tecnología, ubicado en el Parque Quinta Normal.

Entre los firmantes de la petición están Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile; Juan Carlos de la Llera, rector de la Pontificia Universidad Católica; y los premios nacionales de Ciencias Exactas María Teresa Ruiz, José Maza y Mónica Rubio, quienes enviaron una carta a El Mercurio expresando su preocupación por la situación del recinto.

“Este museo es uno de los pocos espacios públicos del país que permite acercar el conocimiento científico a la ciudadanía desde una edad temprana. Sin embargo, enfrenta desde hace años una precariedad financiera que compromete su funcionamiento presente y viabilidad futura. El esfuerzo sostenido de su equipo humano es insuficiente ante la ausencia de un financiamiento estatal permanente”, señalaron en la misiva.

Los académicos subrayaron que es fundamental que el Gobierno presente propuestas al Ministerio de las Culturas, generando un mecanismo de financiamiento basal permanente que asegure la continuidad y proyección de la institución.

Un museo con historia

El Museo de Ciencia y Tecnología, emplazado en el Parque Quinta Normal, fue inaugurado en 1985 como el primer museo interactivo del país, con salas dedicadas a temáticas como geología, astronomía y electromagnetismo.

El edificio que lo alberga tiene un valor patrimonial relevante: fue construido en 1885 por el pintor Pedro Lira, con un diseño inspirado en el Partenón griego, para acoger exposiciones de pintura. Durante décadas fue sede del Museo de Bellas Artes hasta 1910, cuando esa institución se trasladó a su actual edificio. Posteriormente funcionó allí el Museo de Arte Contemporáneo.

Tras el terremoto de marzo de 1985, el inmueble sufrió graves daños. Fue entonces cuando la Corporación Privada para la Divulgación de la Ciencia y Tecnología asumió su restauración, reabriendo el 5 de diciembre de ese mismo año como el actual Museo de Ciencia y Tecnología.