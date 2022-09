El amplio triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito de salida que tuvo lugar este domingo continúa generando repercusiones en distintas figuras públicas del país.

En conversación con Radio PlayFM, reconocido astrónomo chileno, José Maza, abordó el resultado del plebiscito y opinó respecto a cómo debiesen tratarse los temas relacionados con ciencia y educación en una eventual nueva propuesta constitucional.

“Tenemos que proyectar el país para este y el próximo siglo. Sin embargo, encuentro que la Constitución que acaba de ser rechaza no tenía una mirada de futuro”, señaló Maza.

Lee también: Director de la Conadi y triunfo del Rechazo: “Los pueblos originarios, en particular el mapuche, no entendió el texto”

En esa línea, destacó que en el texto de la Convención “había algunos elementos, como la libertad de investigación, pero no se veía ñeque de querer que en 20 o 30 años el país sea mucho mejor que hoy y para que eso ocurra, más educación, ciencia y tecnología. Eso no lo vi en el borrador de la propuesta que no fue aceptada ayer”.

Al ser consultado sobre si observa en el resultado de la consulta una oportunidad, el astrónomo sostuvo que una nueva carta magna “tiene que ser una carta de navegación”.

“Tenemos que tener un propósito y que los niños y niñas se desarrollen y alcancen el máximo potencial, pero tenemos que darle la oportunidad a todos y desde ahí construir para arriba”, ahondó.

Asimismo, dijo aseguró sentirse “optimista” respecto a lo que ocurra tras el plebiscito. “Creo que vamos a tener una Constitución más pensada en el siglo 21 que lo que era la que no fue aceptada el día de ayer”.

“Chile tiene que ser un país donde la gente tenga ganas de estar en él y eso se logra con gente trabajadora, enfocada y que cumpla los plazos. En Chile tenemos una tolerancia con la mediocridad (…) tenemos que tener disciplina, y hacer las cosas bien hasta que duela”, concluyó.