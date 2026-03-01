José Antonio Kast ya definió el lugar dónde vivirá en La Moneda: Conoce el lugar exacto

Kast decidió habitar el Palacio con la justificación de ahorrar recursos públicos, ya que su residencia oficial queda en Buin. De esta manera, el republicano será el primer Mandatario en vivir en La Moneda desde Carlos Ibáñez del Campo, en la década del 50.

Fue una de sus promesas de campañas y planea cumplirla. José Antonio Kast ya definió el lugar exacto en La Moneda donde vivirá a partir del 11 de marzo cuando asuma como nuevo Presidente de Chile.

Kast decidió habitar el Palacio con la justificación de ahorrar recursos públicos, ya que su residencia oficial queda en Buin. De esta manera, el republicano será el primer Mandatario en vivir en La Moneda desde Carlos Ibáñez del Campo, en la década del 50.

“Tal como lo prometió, el presidente empieza a vivir ahí desde el mismo 11, como un mensaje republicano, de sobriedad y de austeridad ante el país. Esa noche se queda en La Moneda, esa es su decisión”, sostuvo una alta fuente de la Oficina del Presidente Electo (OPE) a La Tercera.

Tras un profundo análisis se establecieron dos posibles lugares para instalar la pieza del futuro Jefe de Estado. De los casi 19 mil metros cuadrados y 40 habitaciones, dos espacios eran los más factibles: Las dependencias del tercer piso -ubicadas en el centro de la sede de gobierno, hacia la Plaza de la Constitución- y el despacho -en el ala nororiente del segundo piso- que ocupó Cecilia Morel como exprimera dama, en las dos administraciones del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Finalmente, Pia Adriasola, señora de Kast, fue la que tomó la decisión y optó por este segundo espacio. Hoy, esas dependencias están convertidas en las oficinas transitorias de la División Jurídica de la Segpres. Pero desde el 11 de marzo será la nueva “casa” de José Antonio Kast.