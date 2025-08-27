José Antonio Kast suma respaldo de Rodrigo Álvarez, exministro de Sebastián Piñera

El exmilitante de la UDI, Rodrigo Álvarez, entregó su apoyo al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en el marco de las elecciones presidenciales. Sobre su decisión de sumarse a este proceso electoral, afirmó que se debe al reto que enfrenta la centroderecha de derrotar a la abanderada presidencial, Jeannette Jara, en los comicios.

En medio de la carrera presidencial y la conformación de equipos, el candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, anunció un nuevo fichaje: el exministro de Sebastián Piñera, Rodrigo Álvarez.

En una entrevista con El Mercurio, expuso su visión sobre la coyuntura electoral. Desde su perspectiva, el reto recae en que la centroderecha sea capaz de derrotar a su adversario. En ese sentido, comentó que la candidata de la Unidad por Chile, Jeannette Jara, representa a uno de los “peores gobiernos en la historia de nuestro país, que mantiene intactas sus ideas refundacionales”.

Respecto a su decisión de sumarse a la carrera presidencial, afirmó que para él era “esencial” encontrar una candidatura con solidez que le permitiera derrotar a la exministra del Trabajo y Previsión Social y, a la vez, enfrentar los desafíos del futuro.

“Por un largo tiempo pensé que podía ser Evelyn Matthei, de quien tengo la mejor impresión y respeto, pero desde hace unos meses llegué al convencimiento de que el mejor candidato para enfrentar a la izquierda es José Antonio Kast”, transparentó.

Finalmente, sobre las diferencias que han surgido con Chile Vamos, sostuvo que ha mantenido distancia con “algunas decisiones que se han tomado, como el insistir en la capacidad de eventuales acuerdos”.

¿Quién es Rodrigo Álvarez?

Durante esta semana se han sumado nuevos rostros a la campaña de Kast. Entre ellos destacan el economista Bernardo Fontaine y el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina. Ahora, según se incorporó Álvarez.

Respecto a su perfil, Álvarez es doctor en Derecho y exmilitante de la Unión Demócrata Independiente. Fue diputado por el Distrito N° 60, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, en los períodos 1998-2002, 2002-2006 y 2006-2010.

Durante el primer mandato de Sebastián Piñera se desempeñó como subsecretario de Hacienda y luego fue nombrado ministro de Energía, cargo que ejerció hasta el 27 de marzo de 2012.

Además, durante el primer proceso constituyente fue candidato por el 28° distrito, en la Región de Magallanes.