José Antonio Kast respalda detención de Nicolás Maduro: “Es una gran noticia para la región”

José Antonio Kast se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro tras ataque militar de Estados Unidos

El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, respaldó la detención de Nicolás Maduro tras las acciones militares desarrolladas por Estados Unidos en Venezuela durante la madrugada de este sábado.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Kast señaló que “la detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región“.

“Maduro no es el Presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional“, agregó en la publicación”.

Además, hizo un llamado a los gobiernos de América Latina para coordinar el “regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país, apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado“.

“La democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional”, concluyó.