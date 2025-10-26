José Antonio Kast propone crear un registro “único de vándalos” que le quite beneficios sociales a quienes cometan delitos

La iniciativa, que se enmarca en el plan de seguridad del abanderado, pretende cercar un listado y quitarle los beneficios sociales a quienes figuren en este.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, propuso este domingo crear un registro “único de vándalos” para inscribir a las personas que cometan delitos.

“Para algunos vándalos que salgan a destruir los bienes públicos, ocupar casa que no les corresponden, vamos a crear el registro único de vándalos para que todos queden registrados y tenga 0 accesos a algún beneficio social que les permita seguir vandalizando nuestras ciudades”, sostuvo durante un debate presidencia organizado por T13.