José Antonio Kast asegura que si llega al gobierno pondrá “fin a un Estado autónomo y fin al terrorismo” en Temucuicui

El candidato dijo a las personas de Temucuicui que "si el Estado no entra, ellos tampoco salen".

El candidato José Antonio Kast afirmó en el debate presidencial de la ARCHI que en un eventual gobierno pondrá fin al “terrorismo” en Temucuicui (Región de La Araucanía).

El líder del Partido Republicano se refirió a cómo manejará la zona en caso de llegar al poder y señaló: “Decirles a las personas en Temucuicui que si el Estado no entra, ellos tampoco salen”.

“Lo que uno tiene que hacer es exigirles a ellos que el Estado pueda entrar a prestarles servicios de salud, educación, todo lo que necesiten las personas vulnerables dentro de ese lugar porque ahí hay violación de DD. HH. de algunos pseudo líderes terroristas sobre chilenos patriotas que quieren surgir”, aseguró.

Consultado sobre a qué se refiere con que las personas “no salen” del lugar, respondió que “se le cierra la puerta y pone un check point a cualquier persona, en cualquier camino, en cualquier ruta, regular o irregular, a Temucuicui. Si usted sale, lo vamos a revisar, si usted entra, lo vamos a revisar”.

En ese sentido, Kast dijo que si alguien comete infracciones o ilícitos al interior de Temucuicui, “vamos a entrar a perseguir el delito”.

“Si alguien quiere salir a vender la droga que produce adentro, o alguien quiere entrar con un animal robado, con un vehículo robado, no lo va a hacer; y si alguien quiere salir con armas de ese lugar, no lo va a hacer y se va a ir preso. Si sale alguien con armas, se va a ir preso”, advirtió.

Cuando se le preguntó si ingresará a Temucuicui en caso de llegar a la Presidencia, Kast respondió: “Lo que nosotros vamos a hacer es combatir el terrorismo, terminar con el terrorismo y hay distintas maneras. Nosotros no vamos a ingresar con violencia extrema, pero sí vamos a entrar con inteligencia y se les va a acabar lo que hoy día hay al interior de Temucuicui, se va a acabar completamente”.

Respecto a si pondrá fin a Temucuicui, apuntó a que será el “fin a un Estado autónomo y fin al terrorismo”.