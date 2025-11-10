José Antonio Kast: “Estoy gratamente sorprendido por la primera parte de la clase de economía que le dio Artés a Jara”

El candidato José Antonio Kast destacó el argumento de Eduardo Artés hacia Jeannette Jara, respecto a que un aumento del salario mínimo podría incrementar el costo de vida.

En el marco del debate presidencial de Anatel, los candidatos abordaron sus propuestas sobre el costo de la vida y el salario mínimo.

La candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, planteó la creación de un ingreso vital de 750 mil pesos, que se compondría “en una parte en salario mínimo y en otra parte en subsidios y aportes directos”, explicó.

Respecto a la propuesta, el abanderado presidencial Eduardo Artés citó a uno de los referentes del sindicalismo chileno a principios del siglo XX, Luis Emilio Recabarren.

“Recabarren no era partidario tanto de las alzas del salario mínimo, porque entendía que al subirlo, los precios aumentaban enseguida, entonces quedábamos igual o peor”, remarcó.

Artés enfatizó que actualmente “lo central es crear fuentes de trabajo”, y subrayó la necesidad de renacionalizar los minerales del país y avanzar en la industrialización. No obstante, sostuvo que, dadas las condiciones actuales, el sueldo mínimo debería alcanzar los 800 mil pesos.

Por su parte, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, expresó: “Estoy gratamente sorprendido por la primera parte de la clase de economía que le dio Artés a Jara, porque lo que hay que generar es trabajo. El punto es que ese trabajo tiene que generarse con inversión externa, y para eso necesitamos seguridad”.