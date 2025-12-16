José Antonio Kast confirma que podría vivir en La Moneda: “No pido lujos, soy autosuficiente”

Tras reunirse con el mandatario argentino Javier Milei, el mandatario electo aseguró que su eventual instalación no implicaría gastos adicionales ni modificaciones al edificio.

El Presidente electo, José Antonio Kast, confirmó este martes que evalúa instalarse a vivir en el Palacio de La Moneda una vez que asuma el mandato, una decisión que —según explicó— busca transmitir “una señal de austeridad” en un escenario económico que calificó como complejo para el país.

Tras una reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei, el republicano aseguró que existe una clara disposición de su parte para hacerlo.

“Hemos dado señales de que sí tenemos interés en vivir en La Moneda”, afirmó.

El mandatario electo abordó también el debate sobre la posibilidad de habitar un edificio declarado monumento histórico.

Al respecto, señaló que el palacio ya cuenta con personas que residen en su interior, como parte de la guardia presidencial, y planteó que su instalación no implicaría modificaciones estructurales ni gastos adicionales.

Incluso, sostuvo que podría adaptarse a condiciones mínimas si fuera necesario.

“Si no puedo mover nada, llevo un saco de dormir”, dijo.

Kast recalcó que su intención no es acceder a comodidades especiales ni generar costos extra para el Estado.

“No pido lujos, soy autosuficiente y capaz de hacer mi cama”, expresó, insistiendo en que cualquier remodelación o gasto personal no sería coherente con el momento económico del país.

En esa línea, sostuvo que instalarse en La Moneda responde a un gesto simbólico hacia la ciudadanía, en un contexto marcado por restricciones fiscales.

“No tenemos holgura fiscal. Si empiezo a gastar en mí, creo que no corresponde”, señaló.

Finalmente, aclaró que su eventual residencia en el palacio sería acotada y sin afectar su funcionamiento.