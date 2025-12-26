Prisión preventiva para influencer Jorge Matter: Fue formalizado por explotación sexual infantil y tráfico de drogas

El sujeto además había desempeñado funciones para el Partido Nacional Libertario, desde donde explicaron que "dicha persona prestó servicios a honorarios, de manera puntual y acotada".

El Juzgado de Garantía de Iquique determinó la medida cautelar de prisión preventiva contra Jorge Morales Iter, el influencer conocido en las redes sociales como Jorge Matter.

Morales quedó sujeto a la medida cautelar más gravosa, luego que fuera formalizado por explotación sexual infantil y tráfico de drogas. Este último, también estaría vinculado al consumo de menores.

Respecto a la cautelar, la fiscal Camila Albarracín indicó que al sujeto se le imputan “los delitos de explotación sexual infantil, violación, abuso sexual de mayor y de menor de 14 años, y de delito de tráfico”.

“Esto, en razón de una investigación llevada a cabo por el OS9 de Carabineros, a propósito de una denuncia recibida por un centro donde la víctima estaba siendo atendida y surge la revelación de estos hechos”, acotó.

Además, la persecutora detalló que los hechos indagados comienzan en 2021 y que “el imputado conoce a la víctima, la contacta, y comienza a insinuarse de manera sexual, posteriormente le suministra droga en distintas dosis y también procede a realizar acciones de significación sexual”.

Jorge Matter: Partido Nacional Libertario aclara vínculo

A través de una declaración pública, el Partido Nacional Libertario se refirió a la detención de Morales.

Desde la colectividad indicaron que “la persona recientemente mencionada en una nota publicada por un medio de comunicación, en relación con hechos de extrema gravedad, no ha sido ni es funcionario, trabajador ni asesor del Partido Nacional Libertario“.

“Dicha persona prestó servicios a honorarios, de manera puntual y acotada, consistentes exclusivamente en reparto de flyers durante la campaña de un candidato a diputado, sin desempeñar ningún tipo de funciones vinculadas con nuestro Partido aparte de las actividades ya indicadas, pues la persona tampoco es militante”, añadieron.

Además, aseguraron que “el Partido Nacional Libertario condena categóricamente cualquier delito, y en particular aquellos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes y reafirmamos nuestra total disposición a colaborar con las autoridades competentes en todo lo que sea necesario”.