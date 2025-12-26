Partido Nacional Libertario aclara vínculo con Jorge Matter: Influencer quedó preso por explotación sexual infantil

Desde la colectividad indicaron que el imputado "prestó servicios a honorarios" relacionados con el reparto de flyers en la campaña de un candidato a diputado.

El Juzgado de Garantía de Iquique decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra el influencer Jorge Morales Iter, más en las redes sociales como Jorge Matter.

Esto, luego que Fiscalía le imputara los delitos de explotación sexual infantil, violación, tráfico de drogas y abuso sexual de mayor y de menor de 14 años.

En este contexto, el Partido Nacional Libertario emitió un comunicado aclarando el vínculo del imputado con la colectividad.

Al respecto, señalaron que “la persona recientemente mencionada en una nota publicada por un medio de comunicación, en relación con hechos de extrema gravedad, no ha sido ni es funcionario, trabajador ni asesor del Partido Nacional Libertario“.

Del mismo modo, aseguraron que “dicha persona prestó servicios a honorarios, de manera puntual y acotada, consistentes exclusivamente en reparto de flyers durante la campaña de un candidato a diputado, sin desempeñar ningún tipo de funciones vinculadas con nuestro Partido aparte de las actividades ya indicadas, pues la persona tampoco es militante“.

“El Partido Nacional Libertario condena categóricamente cualquier delito, y en particular aquellos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes y reafirmamos nuestra total disposición a colaborar con las autoridades competentes en todo lo que sea necesario”, añadieron.

Finalmente, desde el partido indicaron que “reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la probidad y el respeto irrestricto a la ley, y nos reservamos el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan frente a quienes persistan en difundir información falsa o inexacta que afecte injustamente la imagen del Partido Nacional Libertario”.