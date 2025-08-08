John Travolta sorprende en Chile: Los lugares que visitó y su paso por Santiago

El actor, famoso por su icónico baile en la película "Grease", visitó nuevamente Chile. Durante su estadía, probó la gastronomía y recorrió el histórico Barrio Yungay, donde incluso se atendió en la reconocida Peluquería Francesa.

No es la primera vez que pisa suelo chileno, pero cada vez que lo hace acapara todas las miradas. El actor de Hollywood John Travolta, quien pasó a la historia por su papel de Danny Zuko en la película Grease, fue visto recorriendo la capital, Santiago.

La primera en dar la alerta fue la periodista Cecilia Gutiérrez, quien, a través de una historia en su cuenta de Instagram, compartió una foto del actor comiendo solo en un restaurante de la comuna de Las Condes, donde pidió pollo a la naranja, arroz frito, sopa wantán y spring rolls teriyaki, acompañado únicamente por agua.

El jueves 7 de agosto, Travolta visitó la Peluquería Francesa, ubicada en el histórico barrio Yungay, donde se realizó un afeitado de cráneo.

“Nuestro barbero Alex Richard Venegas realizó un impecable afeitado de cráneo y, sin ningún pelo de grandeza, Travolta se tomó fotos y compartió con el equipo y vecinos”, publicaron en las redes sociales del local.

Según han informado diversos medios, el actor se habría hospedado en el hotel Ritz-Carlton, ubicado en el sector oriente de la Región Metropolitana.