Gobierno extiende Código Azul hasta el lunes por pronóstico de bajas temperaturas: Se suman dos ciudades

El Ministerio de Desarrollo Social informó sobre la extensión del Código Azul, que se encuentra activo en parte del país debido a las bajas temperaturas.

La iniciativa se encontraba vigente a partir de las 17:00 horas del sábado en las regiones de Valparaíso (Los Andes y San Felipe), Metropolitana, O’Higgins (Rancagua) y Maule (Talca y Curicó).

Ahora, las autoridades indicaron que el Código Azul se activa desde este domingo 5 al lunes 6 de julio en las siguientes zonas:

Región de Valparaíso: Los Andes y San Felipe.

Región Metropolitana.

Región de O’Higgins: Rancagua.

Región del Maule: Talca y Curicó.

Región de Ñuble: Chillán.

Región del Biobío: Los Ángeles.

¿Qué es el Código Azul?

El Código Azul es una estrategia que forma parte del Plan Protege Calle y refuerza la estrategia de invierno.

Se activa 24 o 48 horas antes del evento climático y busca resguardar la salud de las personas en situación de calle durante los días en que se registren temperaturas iguales o menores a 0° C o menores a 5° C con lluvia y/o aguanieve.

En Temuco, particularmente, se activa solo con temperaturas iguales o menores a 0° C.

“Durante el invierno hay distintos niveles de protección, como los albergues que están disponibles los 365 días del año, el Plan Protege Calle como refuerzo de invierno y el Código Azul con dispositivos adicionales para las emergencias más extremas. Hoy a nivel nacional tenemos más de 100 albergues con más de 2.000 cupos diarios para personas en situación de calle”, comentó la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Y reiteró el llamado a la ciudadanía, señalando que “si ven a personas en situación de calle que están pasando frío, llamen al Fono Calle al el 800 104 777, opción 0. Llamar a tiempo puede salvar vidas”.