Presidente de Colombia dice que EE.UU. tiene la disposición de suspender los aranceles por el terremoto

(CNN Español) — El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó este martes que el Gobierno de Estados Unidos está dispuesto a aprobar una suspensión temporal de los aranceles a productos de su país como alivio económico para los empresarios afectados por el terremoto del 10 de agosto.

El mandatario dijo que tuvo una “muy fructífera conversación telefónica” con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en la que reiteró el pedido realizado días atrás.

“Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, afirmó en un mensaje en X.

CNN consultó a la Casa Blanca y al Departamento de Estado sobre el tema. Tras la llamada, un vocero del Departamento no mencionó la posibilidad al reportar la conversación y destacó la asistencia de Washington al país sudamericano tras el terremoto.

La propuesta había sido planteada el sábado para aliviar temporalmente el gravamen de 12,5 % aplicado a productos como las flores.

De la Espriella añadió el martes que ordenó al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, que viaje de inmediato a Washington para abordar el asunto.

El mandatario dijo además en la publicación que agradeció a Rubio por el apoyo económico, humanitario y de personal de rescatistas que EE.UU. envió a Colombia para atender la emergencia. “También le ratifiqué nuestra determinación de fortalecer la histórica y trascendental alianza entre Colombia y los Estados Unidos”, expresó.

El terremoto dejó al menos 312 muertos, más de 4.600 heridos y unas 29.000 casas destruidas, así como 134.000 viviendas afectadas y grandes daños a la infraestructura, según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, lo que requerirá un enorme programa de reconstrucción, calculado inicialmente en más de US$ 9.500 millones.