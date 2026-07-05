Harry Styles hace historia en Wembley y rompe el récord de conciertos consecutivos

(EFE) — Harry Styles alcanzó un nuevo hito en su carrera al convertirse en el artista con más presentaciones realizadas en el estadio de Wembley dentro de una misma gira. El cantante británico finalizó este sábado una residencia de 12 conciertos correspondiente a su tour mundial Together, Together, dejando atrás las marcas que hasta ahora mantenían Coldplay y Taylor Swift.

El cierre de la serie de espectáculos se realizó el 4 de julio, fecha que coincidió con la principal celebración del Orgullo LGTBI+ en Londres, por lo que el último recital tuvo una temática especial. La residencia había comenzado el pasado 12 de junio y concluyó tras reunir a miles de asistentes en cada una de sus presentaciones.

Durante el concierto de despedida, ante unos 80.000 espectadores, Styles dedicó unas palabras a quienes compartieron con él su etapa en One Direction. “Quiero agradecer a Niall (Horan), Louis (Tomlinson), Zayn (Malik) y a mi querido amigo Liam (Payne -fallecido en 2024-) por estas noches y por todo lo que aprendí en este tiempo, por la amistad, todo… nada de esto sería posible, no estaría aquí sin vosotros. Muchas gracias”, expresó el músico.

La jornada también contó con la aparición sorpresa de su hermana, Gemma, quien ofreció un discurso y presentó una pancarta instalada en la fachada del estadio para conmemorar el récord de 12 fechas consecutivas.

Con esta marca, Styles superó las 10 presentaciones que Coldplay consiguió el año pasado en Wembley y las ocho funciones que Taylor Swift ofreció con The Eras Tour en 2024. Tras concluir su paso por Londres, el cantante continuará la gira Together, Together con actuaciones en Brasil, México y Estados Unidos, antes de finalizar el recorrido en Australia durante diciembre.

El artista lanzó el pasado 6 de marzo su cuarto álbum de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, poniendo fin a un receso musical de más de tres años. Desde el término de One Direction en 2016, ha desarrollado su carrera como solista, etapa en la que obtuvo un premio Grammy y un Brit Award al Mejor Álbum del Año gracias a Harry’s House (2022).