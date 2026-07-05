Papa León XIV expresa su cercanía con Venezuela y ora por las víctimas del terremoto

El papa León XIV envió este domingo un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano tras los terremotos que afectaron al país el pasado 24 de junio. Al concluir el rezo del ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el pontífice aseguró que mantiene en sus oraciones a las víctimas de la tragedia y a quienes enfrentan las consecuencias del desastre.

“Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano; que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil”, expresó en español, luego de saludar a un grupo del coro de la Universidad de Métrica de Venezuela que se encontraba presente.

De acuerdo con el balance más reciente, los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 han dejado al menos 2.954 personas fallecidas y 16.592 heridas. Además, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Zoe Brennan, indicó el viernes que hasta 6,76 millones de personas podrían haber resultado afectadas por la emergencia provocada por los terremotos.