País Bukele

Johannes Kaiser se abre a pagarle a Bukele para enviarle extranjeros con antecedentes penales a su Megacárcel

Por CNN Chile

03.11.2025 / 18:59

{alt}

Así lo afirmó en el marco del Conversatorio Presidencial UDD, en donde detalló su plan para expulsar a quienes entren de manera ilegal a nuestro país. 

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se mostró disponible, a si llega a La Moneda, a negociar con el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enviarle extranjeros con antecedentes a su megacárcel. 

Así lo afirmó en el marco del Conversatorio Presidencial UDD, en donde detalló su plan para expulsar a quienes entren de manera ilegal a nuestro país.

“No se hace todo al mismo tiempo. Entonces, lo que usted hace es empezar por parte, como Jack el Destripador”, comenzó diciendo.

Ahí fue cuando pasó a hablar de los extranjeros delincuentes: “Respecto de las personas con antecedentes penales y sean extranjeros, que no podamos reconducir, como venezolanos, voy a conversar con el Presidente Bukele a ver si tiene espacio en su cárcel allá”, sostuvo.

“No hay nada que me gustaría más que hacerle una buena transferencia a Bukele para que se lleve a quienes están en este momento, desde nuestras cárceles, organizando el crimen organizado”, cerró.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

País Núñez entra a polémica en RN por apoyo de Desbordes y apunta al presidente del partido de "falta de coherencia"
Trump asegura que los días de Maduro en el poder "están contados"
Panaderías caen un 20% en los últimos años: Santiago Centro, Puente Alto y San Bernardo son las más afectadas
La aprobación de Trump alcanza su nivel más bajo en su segundo mandato, según encuesta de CNN
Elecciones 2025: Candidatos Jara y Kaiser preparan sus actos de campaña en Maipú
Johannes Kaiser se abre a pagarle a Bukele para enviarle extranjeros con antecedentes penales a su Megacárcel