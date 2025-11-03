Johannes Kaiser se abre a pagarle a Bukele para enviarle extranjeros con antecedentes penales a su Megacárcel

Así lo afirmó en el marco del Conversatorio Presidencial UDD, en donde detalló su plan para expulsar a quienes entren de manera ilegal a nuestro país.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se mostró disponible, a si llega a La Moneda, a negociar con el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enviarle extranjeros con antecedentes a su megacárcel.

“No se hace todo al mismo tiempo. Entonces, lo que usted hace es empezar por parte, como Jack el Destripador”, comenzó diciendo.

Ahí fue cuando pasó a hablar de los extranjeros delincuentes: “Respecto de las personas con antecedentes penales y sean extranjeros, que no podamos reconducir, como venezolanos, voy a conversar con el Presidente Bukele a ver si tiene espacio en su cárcel allá”, sostuvo.

“No hay nada que me gustaría más que hacerle una buena transferencia a Bukele para que se lleve a quienes están en este momento, desde nuestras cárceles, organizando el crimen organizado”, cerró.