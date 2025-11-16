Johannes Kaiser reconoce el triunfo de José Antonio Kast y anticipa: “Nos vemos en las siguientes presidenciales”

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, anunció que respaldará la candidatura de la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. En cuanto a su futuro político, el diputado adelantó: “Nos vemos, creo, en dos años más para las municipales y en cuatro años más en las siguientes presidenciales”.

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió a los resultados preliminares de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

“Sabemos que la tendencia no es reversible y, por lo tanto, reconocemos en esta instancia la victoria de José Antonio Kast, que acaba de pasar a la siguiente ronda. Nosotros cumplimos nuestra palabra y vamos a respaldar su candidatura en segunda vuelta, porque la candidata es la señora Jeannette Jara”, señaló en su intervención.

Asimismo, envió un mensaje a sus adherentes: “Hace seis meses nosotros no teníamos nada. Apenas habíamos reunido las firmas del partido; seis meses después vamos a tener una bancada, vamos a tener senadores, vamos a tener diputados. Somos una fuerza que llegó para quedarse en la política nacional”.

Ante los resultados de los comicios, donde hasta el momento ha quedado en cuarto lugar, expresó que “quizás decepcione a algunos debido a las encuestas, pero en términos de impacto político sigue siendo uno de los mejores resultados que ha obtenido una nueva formación en la historia de nuestra República”.

Finalmente, anticipó lo que se avecina en su carrera política: “Quizás porque nos pusimos una expectativa más alta de lo que podíamos cumplir. Pero el que no quiere alcanzar el cielo tampoco debe estar en política. Así es que, damas y caballeros, muchas gracias, y nos vemos, creo, en dos años más para las municipales y en cuatro años más para las siguientes presidenciales”.