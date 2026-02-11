Johannes Kaiser reconoce haber compartido una noticia falsa sobre el INDH, pero reitera criticas al organismo

Según el parlamentario era "fácil" creer una noticia que, a su juicio, se alinea con "la defensa histórica de la delincuencia del INDH".

El diputado y excandidato preesidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, admitió este miércoles de forma pública haber compartido una noticia falsa sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), aunque aprovechó la ocasión para reiterar sus críticas al organismo.

La declaración se realizó a través de un video publicado en su cuenta de X.

La información viralizada por Kaiser se relacionaba con un incidente ocurrido en Quilicura, Región Metropolitana, donde un conductor atropelló a un delincuente para escapar de un intento de encerrona.

La publicación compartida por el parlamentario señalaba erróneamente que el INDH había condenado al conductor, versión que fue desmentida por el propio instituto.

En su mensaje, Kaiser reconoció: “Efectivamente, es falsa la noticia que compartí respecto de una persona que atropelló a un delincuente que le trató de hacer un portonazo en Quilicura”.

“Esa noticia falsa era esencialmente creíble en razón de lo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha perseguido de manera permanente a los carabineros cuando hacen uso de su legítima defensa, que estuvo en contra de la Ley Naín-Retamal, que está en contra de que los ciudadanos honestos tengan armas para defenderse contra los delincuentes y que siempre está ahí para defender a delincuentes, a narcotraficantes y a terroristas”, sostuvo.

Finalmente, el diputado llamó a sus seguidores a compartir su video y a exigir la eliminación del financiamiento estatal del instituto.