Johannes Kaiser, excandidato presidencial: “Votar nulo fortalece la opción totalitaria en Chile”

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, subrayó la importancia de manifestarse en el balotaje del 14 de diciembre. “No tomar posición en un momento en el cual se requiere que Chile lo haga respecto de dos candidaturas que representan dos modelos de país”, señaló.

En ese contexto, el excandidato presidencial sostuvo que, más allá de la decisión del Partido de la Gente (PDG), donde la militancia se inclinó por votar nulo o en blanco, no pronunciarse sobre los comicios significa “no tomar posición en un momento en el cual se requiere de Chile para tomar posición respecto de dos candidaturas que representan dos modelos de país, dos modelos de sociedad, dos modelos de sistema político completo y 100% antagónicos”.

En cuanto a la composición política del PDG, afirmó que existe un problema relacionado con la “estabilidad de esa formación política”, y agregó: “El problema que tienen es que tienen fachos y comunachos adentro; entonces, juntos es como un poco difícil”. Además, planteó que, hasta el momento, “hay figuras individuales que están tomando ahí un cierto protagonismo”.

En ese sentido, Kaiser enfatizó que optar por la neutralidad “solo fortalece a la propuesta de carácter totalitario”.

Asimismo, el timonel del Partido Nacional Libertario valoró la decisión de Demócratas de respaldar a José Antonio Kast, a pesar de las “diferencias políticas”.