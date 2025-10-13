Kaiser dice que sin ser “la niña bonita” de Enade, espera convencer sobre libre mercado y fin a alianza “político-privada”

Asegurando que "los grandes poderes económicos tienen otros favoritos", el candidato presidencial señaló que espera poder plantear sus propuestas en el evento de líderes empresariales.

Este martes se lleva a cabo una nueva edición del evento Enade, que en su versión 47 está marcado por la carrera presidencial. Es por ello que además de las exposiciones de Icare, la CPC y el Presidente de la República, Gabriel Boric, habrá un bloque dedicado al debate entre las y los candidatos.

En la previa a la instancia que reúne a autoridades públicas y a líderes empresariales, el diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser comentó si bien dice no ser “la niña bonita de la Enade”, espera poder presentar sus propuestas en materia económica.

“Los grandes poderes económicos en este país tienen otros favoritos”, dijo Kaiser. “Pero eso tiene que ver mucho con nuestra aproximación al libre mercado, no nos gusta tanto el corporativismo. Creo que igual vamos a poder hacer un buen papel y vamos a poder convencer a mucha gente ahí de que la libre competencia, la libertad en general, es un buen camino a seguir para obtener desarrollo económico y también del país”.

Asimismo, el parlamentario nacional-libertario profundizó en su crítica señalando que su candidatura no es la que está recibiendo “respaldo económico” ni “respaldo en los medios”, sin apuntar a otros presidenciales.

“Nosotros estamos ahí tranquilitos haciendo lo que corresponde, que es ofrecer ni más ni menos que igualdad de trato ante la ley, libre mercado y fin al corporativismo, a la alianza– no público-privada, es político-privada”, agregó el candidato presidencial.