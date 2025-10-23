“Venimos con fuerza”: Johannes Kaiser asegura que se ve “peleando para pasar a segunda vuelta”

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario afirmó que está “en carrera para pasar a segunda vuelta” y planteó aplicar estado de sitio en la Araucanía y en zonas donde, según dijo, “no puede entrar Carabineros”.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aseguró que su candidatura avanza con fuerza y que espera competir en la segunda vuelta presidencial de 2025.

“Me veo peleando para pasar a segunda vuelta, venimos con mucha fuerza”, afirmó en entrevista con Álvaro Paci en T13 Noche, donde también abordó sus principales propuestas de gobierno.

El libertario sostuvo que no cree “en la capacidad de endosar votos” entre candidatos de derecha, en referencia a los movimientos en el bloque opositor tras el avance de las encuestas. De acuerdo con el último Panel Ciudadano-UDD, Kaiser subió de un 10% a un 13% de intención de voto, quedando a solo tres puntos de Evelyn Matthei (16%) y detrás de José Antonio Kast (23%) y Jeannette Jara (24%).

Consultado por su plan de seguridad, el abanderado señaló que aplicaría estado de sitio en la Araucanía y en ciertas poblaciones donde no puede entrar Carabineros. “Hay grupos armados que tienen control sobre territorio nacional”, advirtió.

En materia fiscal, Kaiser propuso una reducción de US$ 15 mil millones en el gasto público y sostuvo que con 1,5 puntos del PIB podría financiar el ahorro fusionando ministerios y eliminando subsecretarías.

Finalmente, el candidato anunció que impulsaría una investigación sobre los hechos ocurridos antes y después del estallido social de 2019, afirmando que su objetivo es “esclarecer responsabilidades políticas y administrativas”.