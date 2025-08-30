Kaiser desdramatiza candidatura de su hermana Vanessa: “Que yo participe de la política no inhabilita a toda mi familia”

El abanderado del Partido Nacional Libertario se refirió a las críticas surgidas a propósito de la carrera por el Senado que inició Vanessa Kaiser por la Región de La Araucanía.

El candidato a la presidencia Johannes Kaiser se refirió a las críticas sobre la participación de familiares en política, a propósito de que su hermana Vanessa Kaiser compite por un escaño senatorial por La Araucanía.

En conversación con El Mercurio, el abanderado del Partido Nacional Libertario descartó que existan conflicto de interés entre lo que proponen desde su candidatura y que ella apueste por ser senadora.

“Yo no nombro a mi hermana como candidata, lo hace el Consejo General y si sale electa es una decisión de la ciudadanía, allí no hay nepotismo”, aseguró el candidato. “Lo hay cuando metes a tus parientes al Estado, pero no hay que andar mezclando las cosas. Que yo participe de la política no inhabilita a toda mi familia”.

Consultado además sobre las teorías de que la candidatura de Vanessa Kaiser busca más bien asegurarle el cupo a Johannes en caso de que no gane la presidencial, el candidato lo descartó tajantemente.

“Dígales a quienes plantean eso que tienen la cabeza podrida y que no deberían estar en política”, comentó.

